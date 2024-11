Ten Hag, la lettera al Manchester United: "Volevo vincere di più, ma questo sogno è arrivato alla fine"

Getty Images

Erik ten Hag, ormai ex allenatore del Manchester United, ha affidato ai propri canali un'accorata lettera di saluto a tutto l'ambiente dei Red Devils:



“Cari tifosi,



Lasciate che cominci ringraziandovi. Grazie per esserci sempre per il club. Che fosse per una trasferta o per un duro scontro a Old Trafford, il vostro supporto è stato incrollabile. L'atmosfera a Old Trafford è sempre stata elettrizzante, grazie a voi. L'ho percepito molte volte. Anche fuori casa, sentire i cori dello United che prendevano il sopravvento negli stadi avversari, che fossero in Inghilterra, Europa o nei tour estivi dava alla squadra e a me una sensazione incredibile.

Mi è sempre piaciuto incontrare tifosi del Manchester United in giro per il mondo. Camminare per strada ed essere in grado di parlare con tifosi in Inghilterra, Europa, Asia, Australia, Stati Uniti - mi avete ispirato e contagiato con un forte senso di unità. E' questo che rende i tifosi dello United così speciali. Voglio ringraziarvi per avermi dato questa sensazione e per il vostro supporto.



Voglio anche ringraziare lo staff in ogni dipartimento del club per il loro aiuto instancabile nei momenti belli e cattivi. Abbiamo vinto due trofei - successi dei quali godrò per il resto della mia vita. Certo, il mio sogno era di aggiungerne di più alla bacheca. Sfortunatamente, quel sogno è giunto ad una fine.

Auguro a tutti i tifosi del Manchester United null'altro che successo, trofei e gloria. Il vostro supporto e il calore che ho ricevuto da tutti nel club mi ha aiutato a sentirmi a casa. Grazie per questo capitolo della mia vita.



Erik".