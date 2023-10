. Non è cominciata decisamente bene l'avventura di Fabiosulla panchina del. Un ritorno a casa per l'ex terzino sinistro, che proprio all'OL si era trasferito tra l'esperienza all'Inter e quella alla Juventus. Una scelta arrivata qualche settimana fa dopo, in seguito alla promozione in Serie A del suoe alla decisione di fermarsi.. Nessuno di loro è però riuscito a convincere Grosso, che sapeva di essere giunto a uno dei punti di svolta della sua carriera e ha preferito aspettare.Al cuore, però, l'allenatore abruzzese non ha saputo dire no.. Consapevole di trovare una squadra e un ambiente con diversi problemi, che col passare delle settimane si stanno rivelando in tutte le loro sfaccettature.sono solo alcuni di questi. Grosso e il suo team sono al lavoro per riportare in alto un club storico della Ligue 1 e vanno alla ricerca di una svolta già nella, quella squadra che poteva essere sua e ora è guidata da Rino, il derby dei campioni del mondo azzurri in Francia. Un'occasione da non perdere per cominciare, a fine ottobre, una stagione del tutto nuova.