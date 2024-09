Getty Images

Ternana, Abate: “Rapporto con Ibrahimovic? Io mi comporto sempre…”

8 minuti fa



L’ex allenatore del Milan Primavera e attualmente alla Ternana Ignazio Abate risponde così in conferenza stampa sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic ( nei giorni scorsi un articolo su Repubblica poneva l’attenzione su un addio causato dalla non valorizzazione del figlio Maximilian): "Domanda poco importante per il contesto Ternana. Io nella vita mi comporto sempre secondo la mia coscienza, quindi sono tranquilissimo e non ho nulla da aggiungere".