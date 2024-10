. Il tecnico è stato esonerato all'indomani della sconfitta per 2-1 sul campo della FeralpiSalò. La squadra è a metà classifica con 15 punti raccolti nelle prime 11 giornate di campionato nel girone A della Serie C. L'obiettivo per la panchina è, ex Virtus Entella.- La Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato Francesco Baldini dall’incarico di capo allenatore della Prima Squadra maschile.Contestualmente, sono stati sollevati dall’incarico anche il vice-allenatore Luciano Mularoni, il collaboratore tecnico Claiton, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini e il preparatore atletico Diego Gemignani.

La società ringrazia Baldini e il suo staff per la dedizione e per la professionalità dimostrata durante i mesi alla guida del Lecco e augura loro il meglio per il futuro personale e professionale.- Nel girone B salta la panchina del Perugia, sconfitto 2-0 in casa dal Milan Futuro. Al posto dell'esonerato Alessandro Formisano è in arrivo Lamberto Zauli.