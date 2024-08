Tessmann a un passo dalla Fiorentina: accordo col Venezia, ultimi dettagli con l'entourage

Getty Images

Per, ormai, manca solo la luce verde: la Fiorentina è alla stretta finale per trovare tutti gli accordi necessari sulle commissioni da riconoscere all'entourage del centrocampista statunitense, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la nazionale USA.La cifra pattuita per il trasferimento si aggira suidi euro, mentre l'offerta per il ragazzo èSu Tanner the Tank aveva messo gli occhi anche l'Inter, che però poteva procedere solo piazzandolo in prestito altrove per una stagione: prima è saltato l'affare congiunto con Oristanio, poi comunque ceduto al Venezia separatamente, poi i nerazzurri si sono defilati in maniera definitiva.

Tessmann arriva per giocare. Ma attenzione: la Fiorentina dovrebbe aggiungere alla sua rosa ancora un altro centrocampista.