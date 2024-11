The Best FIFA Football Awards 2024: tutti i candidati, ci sono Dimarco e Maignan

Getty Images

La Fifa ha annunciato tutte le candidature per la nona edizione dei premi "The Best FIFA Football Awards". Per la prima volta i tifosi possono votare sul sito ufficiale della stessa Fifa (fino alle ore 23:59 del prossimo 10 dicembre) per le top 11 maschili e femminili. Oltre ai rappresentanti dei media e a dei grandi ex giocatori, votano anche i capitani e i commissari tecnici di tutte le nazionali.



Ecco tutte le candidature, tra cui ci sono due calciatori della Serie A: il portiere francese Mike Maignan del Milan e il terzino sinistro italiano Federico Dimarco dell'Inter, rispettivamente come miglior portiere e gol più bello dell'anno. Tra gli italiani presenti anche Gianluigi Donnarumma come portiere e Carlo Ancelotti nella categoria miglior allenatore.

Aitana Bonmatí (Spagna), BarcellonaBarbra Banda (Zambia), Shanghai Shengli/Orlando PrideCaroline Graham Hansen (Norvegia), BarcellonaKeira Walsh (Inghilterra), BarcellonaKhadija Shaw (Giamaica), Manchester CityLauren Hemp (Inghilterra), Manchester CityLindsey Horan (Stati Uniti), LioneLucy Bronze (Inghilterra), Barcellona/ChelseaMallory Swanson (Stati Uniti), Chicago Red StarsMariona Caldentey (Spagna), Barcellona/ArsenalNaomi Girma (Stati Uniti), San Diego WaveOna Batlle (Spagna), BarcellonaSalma Paralluelo (Spagna), BarcellonaSophia Smith (Stati Uniti), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/LioneTrinity Rodman (Stati Uniti), Washington SpiritDani Carvajal (Spagna), Real MadridErling Haaland (Norvegia), Manchester CityFederico Valverde (Uruguay), Real MadridFlorian Wirtz (Germania), Bayer LeverkusenJude Bellingham (Inghilterra), Real MadridKylian Mbappé (Francia), Paris Saint-Germain/Real MadridLamine Yamal (Spagna), BarcellonaLionel Messi (Argentina), Inter MiamiRodri (Spagna), Manchester CityToni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato)Vinícius Jr (Brasile), Real Madrid

Arthur Elias (Brasile), BrasileElena Sadiku (Svezia), CelticEmma Hayes (Inghiterra), Chelsea/Stati UnitiFutoshi Ikeda (Giappone), GiapponeGareth Taylor (Inghilterra), Manchester CityJonatan Giraldez (Spagna), Barcellona/Washington SpiritSandrine Soubeyrand (Francia), Paris FCSonia Bompastor (Francia), Lione/Chelsea(Italia), Real MadridLionel Scaloni (Argentina), ArgentinaLuis de la Fuente (Spagna), SpagnaPep Guardiola (Spagna), Manchester CityXabi Alonso (Spagna), Bayer Leverkusen

Alyssa Naeher (Stati Uniti), Chicago Red StarsAnn-Katrin Berger (Germania), Chelsea/NJ/NY GothamAyaka Yamashita (Giappone), INAC Kobe Leonessa/Manchester CityCata Coll (Spagna), BarcellonaMary Earps (Inghilterra), Manchester United/Paris Saint-GermainAndriy Lunin (Ucraina), Real MadridDavid Raya (Spagna), ArsenalEderson (Brasile), Manchester CityEmiliano Martínez (Argentina), Aston Villa(Italia), Paris Saint-Germain(Francia), MilanUnai Simon (Spagn), Athletic Bilbao(gol più bello)Hassan Al Haydos in Qatar-Cina, Asian Cup il 22 gennaio 2024

Terry Antonis in Melbourne City-Western Sydney Wanderers, Isuzu UTE A-League Men il 12 marzo 2024Yassine Benzia in Algeria-SudAfrica, FIFA Series il 26 marzo 2024Walter Bou in Lanus-Tigre, Torneo Betano 2024 il 4 agosto 2024Michaell Chirinos in Costa Rica-Honduras, Concacaf Nations League il 23 marzo 2024, Serie A il 12 novembre 2023Alejandro Garnacho in Everton-Manchester United, Premier League il 26 novembre 2023Mohammed Kudus in West Ham-Friburgo, UEFA Europa League il 14 marzo 2024Denis Omedi in KCCA-Kitara, FUFA Super 8 tournament il 6 agosto 2024

Paul Onuachu in Trabzonspor-Konyaspor, Trendyol Super Lig il 10 novembre 2023Jaden Philogene in Rotherham United-Hull City, English Football League Championship il 13 febbraio 2024.