Theo Hernandez e Giroud nella storia della Francia: il Milan si aggrappa a loro per un super finale di stagione

Il, che si appresta a vivere la fase decisiva della stagione col desiderio di assicurarsi la seconda posizione in campionato alle spalle dell’Inter e di giocarsi tutte le sue carte nella corsa all’Europa League,, sfida che ha visto tra i protagonisti dal primo minuto anche Mike Maignan tra i pali. Due giocatori non a caso, chein vista dell’estate che verrà: il primo, finito nel mirino del Bayern Monaco e atteso nel finale di stagione da valutazioni importanti sul suo futuro, il secondo sempre più prossimo all’addio per iniziare una nuova avventura - verosimilmente l’ultima - negli Stati Uniti.- Preservato dalle fatiche della partita persa a Lione dai Bleus contro la Germania,del classe ‘97, tornato decisivo e autentico trascinatore a livello caratteriale con la maglia del Milan.Nel campionato italiano è reduce dalla cavalcata solitaria per indirizzare l’ultima partita contro il Verona, nella quale la sua classica esultanza, equivocata dalla panchina dell’Hellas e dall’arbitro Mariani, gli è costata un giallo che gli impedirà di essere presente nella sfida contro la Fiorentina di sabato 30 marzo. Il suo bottino stagionale è di 5 gol e 10 assist, di cui 3 e 7 sono arrivati da gennaio ad oggi., che a distanza di 6 mesi dal compimento dei 37 anni sembra non avere alcuna intenzione di recitare un ruolo importante nel calcio che conta. Miglior assistman in questa stagione di Serie A,Gli ultimi acuti per provare a chiudere alla grande un’avventura che con la maglia del Milan gli ha regalato uno scudetto da trascinatore e una semifinale di Champions League lo scorso anno. Ma prima di fare i bagagli, verosimilmente per partire alla volta di Los Angeles, il classe ‘86 ha ancora qualcosa da dire e da fare.in cui alle sue spalle ci sono nomi del calibro di Thierry Henry, Antoine Griezmann, ovviamente Kylian Mbappé, ma anche Karim Benzema e Michel Platini.