Theo Hernandez e Leao zittiscono le critiche: la coppia sinistra del Milan è più unita che mai

La risposta, tra gol e assist ed una prestazione finalmente all'altezza, dopo il pessimo pomeriggio di Parma e il clamoroso ammutinamento è arrivata. Il terzino francese e l'attaccante portoghese sono nuovamente al centro, sia nelle scelte di Paulo Fonseca che delle attenzioni generali. In vista di una settimana che dirà molto sul futuro prossimo della squadra rossonera – divisa tra l'esordio in Champions League contro il Liverpool e il derby di domenica 22 –, che a pochi minuti di distanza dal triplice fischio del 4-0 sul Venezia, inaugurato da un suo gol su assist di Leao,, come ad ascoltare le molte critiche che gli sono piovute addosso nelle ultime settimane,La conferma che il caso del cooling break di Roma, per quanto da considerarsi chiuso, abbia lasciato delle tracce nella testa del calciatore francese. Che ha completato il tutto postando anche la foto dell'abbraccio con Leao, indicato a favor di telecamera per dire a tutti che lui e Rafa, sono una cosa sola.Per un Milan che si appresta ad affrontare due match di grande fascino e che possono rappresentare una prima svolta della stagione, ritrovare le migliori versioni di Theo Hernandez e Rafa Leao è troppo importante. Sperando che d'ora in avanti sia sempre più spesso il campo a parlare e un po' meno i social.