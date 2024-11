Thiago Motta: "Juventus il posto giusto al momento giusto. Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Adzic out. Derby speciale"

Primo derby di Torino perche è chiamato con la suaa non interrompere una striscia importantissima di risultati favorevoli ai bianconeri nella stracittadina. Presentandosi in conferenza stampa l'allenatore italo-brasiliano ha presentato così la gara."Sono delle partite belle da giocare, con un'atmosfera bella da giocare e in cui entrambe le squadre sono consapevoli dell'importanza. Faremo il massimo per portarla dalla nostra parte"."Fisicamente stiamo molto bene. Abbiamo avuto tre giorni di recupero ed è qualcosa di molto importante perché fa la differenza. Ho fiducia nell'impegno di tutti sia a partita in corso che dall'inizio. Entreremo al 200% in partita sia chi inizia che chi subentrerà".

"Non abbiamo parlato del derby, ma abbiamo parlato di tante altre cose anche sulla prospettiva del suo futuro con il suo corso da allenatore. Abbiamo parlato di calcio e di lavoro, anche qualcosa che può essere nuovo rispetto a ciò che ha vissuto lui da calciatore. È stato un giocatore importante qui alla Juventus".- "Stiamo lavorando bene, sia collettivamente che individualmente, ma possiamo ancora crescere tanto. Tutti non solo la difesa""Non potevo immaginare. Sono contento e felice, sono soddisfatto del momento che sto vivendo. Tanto tempo fa ho giocato in una squadra che si chiamava Juventus e che aveva i colori granata. Erano bei tempi, ero ancora giovane, avevo voglia di giocare e diventare un professionista di calcio. A 15 anni sono venuto in Europa e sono passati dei begli anni. Oggi sono nel posto giusto al momento giusto"

"Onestamente vivo anche per una scelta mia vivo poco la città. Però mi sento un grande privilegiato. Da quando ho iniziato professionalmente ho avuto modo di vivere in città bellissime. Sono anche oggi un privilegiato nello stare in una bellissima città e in un grandissimo club"."5 capitani? Il mio capitano deve avere tutto. La fascia è qualcosa di straordinario, che deve trasmettere, deve dare l'esempio, deve mettere in difficoltà. Quelli che l'hanno indossata possono essere leader del gruppo"."Douglas Luiz per una richiesta mia è venuto con noi, per accelerare il rientro nel gruppo. Ieri in allenamento non si è sentito al 100% e non lo voglio rischiare. Vedremo per le prossime partite. Nico Gonzalez non ci sarà neanche domani. Adzic ha avuto un problema e dovremo valutare come starà. Tutti gli altri sono disponibili, a parte Milik e Bremer che come sapete hanno tempi lunghi"

"Nel cuore li ho tutti. Tutti quelli che ho fatto. Sono speciali, la gente li vive in città. Si vuole vincere sempre, ma in queste partite c'è qualcosa di più, sia in settimana preparandola che poi in campo. Sia da giocatore che da allenatore. Abbiamo fatto bene la preparazione, stiamo bene. Il passato conta pochissimo, conta domani e dovremo competere al massimo"."Se gioca con personalità è tutto merito suo. Ha avuto un momento no quando non giocava e non era felice. Se capiterà in futuro un momento simile dovrà reagire. È tornato in squadra oggi perché ha reagito nel modo giusto e può per me fare anche meglio. Ha la sana voglia di competere coi compagni e lavorare, per questo inizia le partite da titolare, perché se l'è meritato".

- "Vale per tutte le squadre e anche per noi è uguale. Quando ti trovi di fronte a una squadra che si chiude bene e che si difende spesso nell'area di rigore devi sfruttarla. Abbiamo dei giocatori per poterlo fare"."Sono molto soddisfatto anche se tutti, io per primo, possiamo dare qualcosa in più. I ragazzi lo stanno facendo sia in allenamento che in partita. È importante perché quando non c'è ad esempio un giocatore come Bremer nello spogliatoio dobbiamo tutti fare molto di più per sopperire alla sua assenza. Aspettiamo il suo rientro".

"Chi ha più chance? Tutti possono giocare titolari o partire in panchina".- "Avendo accettato un impegno simile non posso pensare di essere di passaggio. Ma sinceramente non ci penso neanche".