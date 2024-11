Koopmeiners spiega le differenze fra Gasperini e Thiago Motta: "A Bergamo non c'era confronto, qui si parla tanto"

Getty Images

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners ha concesso diversi spunti di riflessione in particolare sul modo che hanno di allenare due degli allenatori più chiacchierati d'Italia ovvero Gian Piero Gasperini (che ha avuto all'Atalanta) e Thiago Motta (suo attuale allenatore)."Gioco in modo diverso rispetto a quando ero all’Atalanta. Adesso sono più centrocampista, all'Atalanta si giocava con un solo attaccante e io ero più offensivo. Ora anche in possesso palla devo aiutare di più quando si parte dal basso".

"Gasperini per esempio punta molto sull’ìntensità e nell’uno contro uno in ogni parte del campo. Quello che stiamo facendo qui alla Juve mi ricorda ciò che facciamo in Olanda: possesso palla, intensità, voler controllare la partita, creare tante occasioni, ma anche nel modo di difendere"."Direi che sono un po’ diversi. Ma è normale, sono due persone differenti e hanno anche un’età non simile. Con Motta e i suoi collaboratori parliamo molto su come viviamo le loro richieste e come ci troviamo nell’applicarle. Motta è molto interessato a capire il nostro feeling, anche se è deciso sul sistema. Il fatto che voglia comprendere la nostra impressione è importante".

CON GASP NON C'ERA CONFRONTO - "Con Gasperini c’era meno confronto? Sì, lui era più un “Voglio che facciate così”. E noi dovevamo cercare di fare così