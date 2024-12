Thuram e Lautaro come Amoroso e Bierhoff? Quel record in tandem che resiste da quasi trent'anni

AFP via Getty Images

"In questi mesi sto giocando più lontano dall’area, perché mi piace far salire la squadra: è una cosa che sto aggiungendo al mio gioco e mi sento bene così.sta più centrale e più avanzato, ma non è una cosa studiata: nasce dalla nostra intesa in campo. L’anno scorso spesso era lui che arretrava un po’ o si allargava,”.Questo è un passaggio dell'intervista rilasciata daal Corriere della Sera qualche giorno fa. Una presa di coscienza molto matura da parte del capitano dell'capocannoniere della Serie A 2023/24 vinta dai nerazzurri per lo Scudetto della seconda stella. Quest'anno le polveri del Toro, che in estate è stato capocannoniere e match-winner della finale di Copa America con l'Argentina, sono però bagnate:, un rendimento sotto porta che stona con la sua importanza negli schemi del tecnico Simone

"E' un momento così. Io posso solo dire che lunedì a Roma lui era stato uno dei più positivi. Gli attaccanti devono fare gol ma lui sta facendo un grandissimo lavoro. Ai centravanti noi chiediamo tanto.", ha detto a proposito del numero 10 l'allenatore dopo la vittoria per 2-0 sul Como, ancora una volta con. Il francese, con la botta sotto la traversa che ha fissato il punteggio finale sui lariani, è salito ain questa Serie A, in cima alla pari con Mateo Retegui dell'Atalanta che si è infortunato contro l'Empoli e ne avrà per due o tre settimane.

Due capocannonieri diversi per la stessa squadra in due stagioni consecutive: gli ultimi a riuscirci nel campionato italiano sono statiC'è una piccola differenza: Amoroso ha dominato la classifica marcatori senza Bierhoff, che nel frattempo era passato al Milan assieme a Helveg. Thuram, invece, concorre al premio anche e soprattutto grazie alla collaborazione di Lautaro, un po' come hanno fatto