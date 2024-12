Corriere dello Sport – Il Napoli scaccia l’Inter per Meret: rinnovo a un passo

Getty Images

A furia di parate decisive,. Lo dice il Corriere dello Sport secondo cui ci sarebbero stati sensibiliPer il club azzurro il nuovo accordo col giocatore è diventato sempre più una: il classe '97 è costantemente tra i migliori dei suoi e sta dimostrando personalità e capacità di guidare il reparto. Qualche piccolo errorino resta qua e là ma in giro difficilmente si trovanodell’ex. Motivo per cui chi ha in casa un tesoro simile non vuole lasciarselo sfuggire, e per di più

Meret infatti va ama c’è la volontà da ambo le parti di chiudere il rinnovo e ufficializzarlo presto. L’accordo sarebbe dunquecome ha confermato anche il direttore sportivo azzurro, Giovanni, prima della sfida contro il. "È giusto e corretto che sia così. Siamo, abbiamo la volontà di proseguire insieme. C’ètra noi, è un amore che cresce in questo percorso", aveva detto.L’ultimo incontro in ordine cronologico risale al, a Castel Volturno, dove sarebbero state messe le basi per un(il portiere guadagna circa 2 milioni attualmente) e per unProprio quando le sirene del mercato iniziavano a farsi più insistenti, il Napoli pare dunque voler mettere in chiaro le sue intenzioni: Meret non si tocca e punta a difendere ancora a lungo le porte del Maradona.