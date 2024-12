Thuram: "L'Inter è un punto di arrivo. Lautaro? È il cattivo della coppia, mi dà le multe perché arrivo in ritardo"

L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, ha parlato in mixed zone ai giornalisti presenti al Gran Galà del Calcio AIC e successivamente a Sky Sport del momento che sta attraversando la squadra interista e del rapporto con Lautaro. Immancabile un messaggio per Edoardo Bove, che ha avuto un malore in campo proprio contro i nerazzurri nella gara di ieri fra Inter e Fiorentina."E' stato un momento molto difficile per noi e per tutti i giocatori, ma ho saputo che già oggi stava molto meglio e rispondeva alle domande, questa è la cosa più importante".

"Dobbiamo continuare così e spingere, ora stiamo tornando ad un alto livello"."E' una delle più grandi squadre al mondo, è ovviamente un punto di arrivo. Viene da uno Scudetto e una finale di Champions, rappresenta tanto nel calcio mondiale"."L'anno scorso ci abbiamo provato ma siamo caduti contro una grande squadra, l'Atletico Madrid. Ma quando giochi per l'Inter ad inizio stagione pensi a vincere ogni competizione. Doppietta Scudetto-Champions? Come ho detto prima, l'Inter quando scende in campo lo fa per vincere ogni competizione a cui partecipa".

"Stiamo bene insieme, uno è buono e l'altro cattivo. Il cattivo è lui, ogni tanto arrivo in ritardo e mi dà le multe (ride ndr.)"