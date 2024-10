Tiago Djalò gioca e segna col Porto. Cosa cambia per la Juventus dopo il ko di Bremer

La sua giovane carriera è per principio caratterizzata da un andamento curioso, che finisce per sollevareed incertezza., nella terza giornata di Europa League,dopo quello in Coppa del Portogallo contro il Sintrense. Due apparizioni stagionali, entrambi da titolare e due reti, in mezzo ad una serie di panchine consecutive ed esclusioni dall’undici di partenza che alimentano il mistero che lo circonda.Prelevato dalla Juventus con la formula del prestito secco, il difensore classe 2000- che avrebbe puntato ad ingaggiarlo a parametro zero qualche mese più tardi -Senza che Massimiliano Allegri lo prendesse mai in considerazione (l’unica apparizione nella passata stagione avvenne nel finale di campionato nel brevissimo interregno di Paolo Montero, ndr), così come l’altro “colpo” Carlos Alcaraz dal Southampton., nemmeno dopo averlo valutato nel corso del pre-campionato e così ad agosto è arrivato il via libera per “parcheggiarlo” temporaneamente in Portogallo. Nella speranza che il ragazzo ritrovi quella continuità e quel minutaggio che, dall’infortunio al ginocchio della primavera 2023 a Lille è andato progressivamente scemando., dopo il grave incidente di Lipsia, laha perso uno dei pilastri del suo reparto arretrato eIl budget a disposizione non consente voli pindarici e la considerazione del responsabile dell’area tecnica bianconera è che non valga la pena investire su un calciatore tanto per farlo.a Bremer., ma è chiaro che il calciomercato, per natura, è fatto di continue evoluzioni e cambi di strategie.- che Giuntoli aveva seguito già ai tempi di Napoli -, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno (e che in questi giorni sta valutando l’ipotesi di eliminare dal contratto la clausola di rinnovo automatico ad un certo numero di presenze) eIl classe ‘92 non è una prima scelta per Motta, che come centrali preferisce puntare sulla coppia formata da Gatti e Kalulu e che come piano B avrebbe anche l’ex Verona Cabal, recentemente impiegato da terzino sinistro. Qualora per Danilo si creassero delle opportunità di andare a giocare altrove, non è da escludere che i bianconeri possano ascoltare eventuali proposte. A quel punto, l’ingaggio di un nuovo difensore centrale diventerebbe una mossa obbligata.