Vlahovic-Juventus, cosa succede dopo l'arrivo dell'agente a Torino. E Milik non ha tempi certi

E' stata una giornata diversa dalle altre, e tutto sommato pure indicativa. Dusan Vlahovic ha ricevuto nelle scorse ore la visita del suo agente, Darko Ristic , e la grande novità è che tutto è stato immortalato attraverso i social. Come a dire: guardate chi è arrivato. Come ad aggiungere: forse ci saranno novità. E invece no, novità non ce ne sono. Né si attendono a stretto giro, perché DV9 ha ancora un margine di tempo per capire cosa può farsene del suo futuro. Perché pure ladeve capire bene quale possa essere la prossima mossa. C'è solo una certezza, quando si spalanca l'ultima settimana di ottobre: le parti si vedranno, sì, però non prestissimo.

E' stato un pranzo di lavoro, comunque, quello trae l'agente. Nel cuore di Torino, ma non esattamente in centro, comunque lontano da occhi indiscreti e da orecchie che potessero ascoltare. In questo momento, l'attaccante serbo è naturalmente concentrato sul prosieguo di stagione con i bianconeri, e l'obiettivo è sbaragliare la concorrenza in Italia e imporsi pure in Europa. Lipsia insegna. Il feeling con Motta è solido e - a differenza di altri - Dusan non è mai stato in discussione, pur non avendo di fatto un'alternativa concreta.

Tempo al tempo, e a proposito di tempi: quelli "di recupero" persono ancora sconosciuti. L'attaccante polacco sta svolgendo la riabilitazione lontano da Torino, ma tra circa quaranta giorni scadono i due mesi che si erano prefissati per il suo ritorno in campo. Ci sarà? Chissà. Non c'è una risposta, non ci sono certezze.Se dovesse star bene, potrebbe rientrare nelle gerarchie; se dovesse star bene e presentare pure un'offerta, potrebbe a quel punto partire e aiutare la società ad arrivare a un rimpiazzo come lo vorrebbe Motta. Cioè: giovane, affamato, che possa mettere in difficoltà questo Vlahovic troppo solo. Persino nelle gerarchie.