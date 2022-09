Anderlecht, Monaco, Leicester: cambiando squadra, Youri Tielemans è diventato via via sempre più grande. E dal mirino della Juve non è mai uscito. Ben più di un tentativo soprattutto nell'estate 2021, salvo cedere a causa della valutazione monstre che ne faceva il Leicester. Nel frattempo però anche il belga è entrato nell'ultimo anno di contratto. La Juve lo sa e ha già ripreso i contatti, pur dovendo fare i conti con la ricca concorrenza delle big di Premier.