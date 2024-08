Todibo è più vicino alla Juventus: il summit di oggi e la nuova proposta di Giuntoli

Andare a dama. Non si sente, ascolta, percepisce altro. Dopo giorni di stallo - e comunque di cessioni - potrebbe arrivare prestissimo un sussulto sul mercato in entrata della Juventus. Non sarà Koopmeiners, non sarà nemmeno Nico Gonzalez., ancora al Nizza, che a tutti gli effetti era il più vicino e si conferma in pole position.Cos'è cambiato?. Cioè: dopo settimane di stop perché resisteva la proposta in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, adesso il club bianconero si sta convincendo a cambiare i parametri per arrivare all'acquisto definitivo del calciatore.

L'assenza di Cristiano Giuntoli, Pompilio e Stefanelli alla conferenza stampa di Douglas Luiz - prima volta che capita in questa lunga estate - era stato il primo e forte segnale di un'accelerata della Juve sul mercato. Ecco: e in quale direzione? Dopo aver registrato dei passi in avanti per, il focus della Juventus oggi è stato tutto su Todibo, che ha pure fretta di arrivare a Torino, dopo aver trovato ben più che di massima nei giorni scorsi. Dalla prima proposta che comprendeva l'obbligo di riscatto al raggiungimento del 65% di presenze stagionali più la qualificazione in Champions,Il Nizza ha apprezzato l'apertura, ma continua a chiedere ciò che ha sempre chiesto: garanzie sul riscatto del giocatore.

E' stato decisivo anche Todibo nei giorni scorsi, ribadendo al club francese la sua volontà di lasciare la Francia e di approdare alla Juventus. Il centrale è stato infatti il grande alleato della Juve in questa sessione di mercato, prima rifiutando l'assalto del West Ham, poi tenendo duro nei momenti di difficoltà, quando il club bianconero si è fatto aspettare. Con maggiori certezze economiche, e un po' di cessioni effettuate, Todibo si avvicina dunque a grandi passi verso Torino.