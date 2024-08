Todibo vuole la Juve, il Nizza non lo convoca per la seconda volta: prosegue la trattativa, i dettagli

GETTY

Un passo dopo l’altro. Il traguardo per laè sempre più vicino.corre spedito verso la maglia bianconera e presto potrebbe trasferirsi alla corte diDopo l’assenza di una settimana in occasione dell’amichevole pre-campionato del Nizza, si registrano nuove frizioni nei rapporti tra il calciatore e la società.. Alla base dell’esclusione nessun problema fisico ma la volontà di Todino di ribadire di voler lasciare la Costa Azzurra e trasferirsi alla Juve. Un concetto che ha fatto capire al Nizza e al West Ham, che non ha ancora mollato la presa e spera di poterlo convincere ad accettare il trasferimento in Premier League.

La trattativa tracontinua a oltranza: i transalpini hanno respinto la prima offerta bianconera dapresentata tre giorni fa.Secondo La Gazzetta dello Sport, la società transalpina pretende maggiori garanzie sul futuro acquisto a titolo definitivo e chiede l’obbligo di riscatto.La volontà del calciatore e suo il pressing possono, però, fare la differenza, con la fumata bianca che potrebbe arrivare in tempi brevi.