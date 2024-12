Tonali può davvero tornare al Milan?

Redazione Calciomercato

Un anno e mezzo dopo il suo passaggio al, quasi inaspettatamente,Quello che sembrava essere un punto d’arrivo per il centrocampista exsi è ben presto tramutato infatti inScontento, poco utilizzato e nostalgico,Arrivato in Inghilterra come ciliegina sulla torta confezionata nell’annata precedente, quella che aveva riportato i Magpies in, Tonali non si è mai davveroin Inghilterra. A impattare ovviamente su questa vicenda c’è stata anche laper calcio scommesse che lo ha tenuto lontano dai campi perPer Eddie, il classe 2000 oggi è un. In mezzo al campoinfatti non si toccano mentre il terzo posto in mediana è da condividere con. A causa di questo sovraffollamento,Insomma, e paradossalmente, da quando è tornato dalla squalifica,Tonali ha un contratto fino al. È stato acquistato dal Milan per. Percepisce unoche, senza poter usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita, rappresenta il vero e proprioprincipale a un suo ritorno in Italia. Della sua situazione si sono interessatema è chiaro che per il giocatore, notoriamente tifoso rossonero,Contra i migliori nell’annata della squadra di Fonseca, l’ex Brescia comporrebbe. L’idea insomma ci sarebbe, il punto èconsiderando anche che quel Newcastle europeo potrebbe essere un ricordo vista l’attuale posizione in classifica () e lo spauracchio deldella proprietà saudita.

Ipotizzare una, ancor più a gennaio, è infatti arduo. Per trovare minutaggio, cosa fondamentale per un giocatore che ha già “perso” troppo tempo,La formula giusta potrebbe essere quella del, una soluzione tampone in vista di giugno.hanno infatti lasciato il club, comeche l’aveva messo al centro della sua mediana. Intervistato da Repubblica, l’ex capitano e dirigente, di lui, aveva detto:Non siamo mai stati totalmente contrari a una cessione importante, ma non c’era necessità. Per Sandro spendemmo un quinto del valore di dominio pubblico e dovemmo discutere animatamente con Ceo e proprietà: non lo voleva neppure l’area scouting”, parole insomma di stima, la stessa che per lui provava e prova ancora Zlatan. In campo, l'attaccante l'aveva preso sotto la sua ala protettiva e ne aveva fin da subito capito le potenzialità, da consigliere ora della proprietà potrebbe mettersi al lavoro per riportarlo a Milanello.. Soprattutto in vista del riscatto, necessiterebbe della forte volontà del giocatore che, pur di rivestire il rossonero, dovrebbe acconsentire a unaA bilancio, il costo del centrocampista è stato solo in parte ammortizzato e, per farlo partire, i Magpies chiederebbero, visto che il giocatore impatta ancora per una cifra simile. Per quanto riguarda invece l’aspetto tecnico, Tonali ha dimostrato già in Nazionale di essere tornato quel, così importante nella conquista del diciannovesimo Scudetto milanista, e si riprenderebbe subito le chiavi della squadra. Per i tifosi poi non ci sarebbero dubbi: lo riaccoglierebbero a braccia aperte, rinverdendo la sempreverde parabola del figliuol prodigo.