Ci sono. E con loro, meglio non fare paragoni. Poi c’èl’outsider del. Uno partito dal basso e arrivato a fare a spallate coi migliori, un passo alla volta. La classifica marcatori dellali mette in ordine così: 15, 9 e 8 reti. Idolo dalle parti del, il centravanti inglese si nutre del gol e con il bottino di un avvio sprint alimenta la speranza di strappare una chiamata last minute per il Mondiale.Classe ’96, nato a, Toney è cresciuto nella squadra della sua città. Nel 2015 lo chiama ile gli regala la chance dell’esordio in Premier, a 19 anni. Punti di svolta, forse nel momento sbagliato. Perché poi c’è bisogno di una discesa in terza serie per ripartire e trovare un po’ di spazio., nella stagione 2019/20. Un’annata passata in Championship e chiusa con il titolo di capocannoniere prima del salto in alto (31 i sigilli in campionato). Illo nota e non ci pensa:La stima dei compagni di squadra è cosa nota, tanto che molti parlano di lui con un giudizio abbastanza spinto per un fattore: "È il miglior rigorista del mondo". Punti di vista giustificati, perché Toney dal dischetto ci mette sempre la faccia e pure la firma.. Era il 6 ottobre 2018 e di fronte c'era Adam Davies, portiere del Barnsley, in una sfida da ex in League One, con addosso la maglia del Peterborough.Toney dagli undici metri è spietato, ma più o meno segna in tutti i modi. Di testa, di rapina, al volo e pure di tacco. Su di lui ci sono gli occhi delper un restyling del reparto offensivo ed è stato convocato per la prima volta dall’Inghilterra nell'ultima tornata di, nonostante un arrivo "recente" al top del calcio british. Ascesa, ma anche speranza. Lo ha ribadito lo stesso giocatore in un’intervista ai canali ufficiali della federazione: "È bello pensare di poter ispirare qualcuno. Voglio spingere le persone a fare cose impensabili. Se posso farlo io, possono farlo tutti".e le Bees hanno puntato sulla sua voglia e lui ha ripagato la fiducia in poco tempo,e alla salvezza della scorsa stagione. Sintonia. Come raccontato da Toney, proprio il tecnico del Brentford gli ha dato la grande notizia della nazionale, a settembre: "Stavo andando all'allenamento e mi ha chiamato. Ero un po' in ritardo, ho pensato che lo avesse fatto per questo motivo. Poi ho scoperto la verità".. Intanto, "No pressure".Negli ultimi giorni, più che la rincorsa a un posto nei 26 dell’Inghilterra per ildi dicembre, ha fatto discutere l’ennesimo episodio di razzismo, che ha coinvolto l’attaccante. Dopo la doppietta messa a segno nella sfida contro il Brighton dil'inglese ha ricevuto insulti sui social, denunciati attraverso i suoi profili. Brutta pagina.Ivan risponderà ancora a modo suo. A testa alta e con i gol.