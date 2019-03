Gigio Donnarumma contro Stefano Sorrentino, il 20enne contro il 40enne, il baby prodigio contro il grande veterano, capace di parare un rigore a Cristiano Ronaldo. Chievo-Milan è stata anche la sfida tra i due opposti, i due estremi, due modi differenti di intendere il ruolo di portiere: da una parte, quella gialloblù, chi è cresciuto con il solo scopo di non prendere gol; dall'altra, quella rossonera, chi ha dovuto fare i conti con la partecipazione attiva alla fase di possesso palla.



TOP TEN - I due opposti in Chievo-Milan, il nuovo capitano in casa Inter, l'antico capitano bianconero che fa un errore da Champions col Paris Saint-Germain, uno dei top al mondo pronto a sfidare la Juve sempre in Europa. E' stata, è e sarà la settimana dei portieri: Donnarumma, Sorrentino, Handanovic, Buffon, Oblak. Per questo motivo, la Classifica di CM della settimana è dedicata ai 10 portieri più costosi al mondo (valori CIES).



SOLO UNO - Un solo italiano in top ten: Gigio Donnarumma. E Buffon? No, vale 3,1 milioni di euro, meno di Pepe Reina, per intenderci (4,3). E Meret? Neanche lui, anche se la sua valutazione è di 16,1 milioni, il doppio di Neuer, ma molto meno di Lafont (29.6) e di Audero (21,6). Non c'è Handanovic: il capitano dell'Inter 'costa' 6,5 milioni di euro; così come fuori è Szczesny con i suoi 28,5 (meno anche di Lafont) Presentissimi, invece, i brasiliani Alisson ed Ederson, gli spagnoli Kepa e De Gea. Ma non nell'ordine che immaginate...



@AngeTaglieri88