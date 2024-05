Top 10 stipendi in MLS: ci sono Insigne e Bernardeschi

In attesa di Olivier Giroud, che ha firmato con Los Angeles FC, e di altri colpi in arrivo negli Usa, la MLS Players Association (MLSPA), che vede partecipare formazioni canadesi come Toronto, Montreal e Vancouver, hCome riporta Calcio e Finanza,compresi gli anni di opzione. Ad esempio, un giocatore che guadagna uno stipendio base annuo di 500.000 dollari, il cui contratto ha una durata iniziale di due anni con due opzioni di un anno e ha ricevuto un bonus alla firma di 100.000 dollari, avrà un compenso medio annuo garantito di 525.000 dollari.

L’importo del compenso medio annuo garantito comprende anche eventuali bonus di marketing ed eventuali compensi degli agenti, entrambi spalmati sulla durata del contratto.Queste cifre includono il compenso derivante dal contratto di ciascun giocatore con la MLS. Non includono alcun compenso derivante da eventuali contratti con le singole squadre.