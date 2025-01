Top 11 Serie A: Anguissa-Yildiz on fire, riecco Maldini. Caprile da sogno, che Krstovic!

Redazione CM

8 minuti fa



Prima giornata di ritorno, la ventesima della Serie A, in archivio: l'anno solare calcistico italiano prosegue con la conferma del Napoli in testa alla classifica e il guizzo dell'Inter a Venezia che segna un passo avanti delle due rispetto all'Atalanta fermata a Udine.



Come di consueto, abbiamo stilato la nostra personale top 11 mettendo insieme gli uomini che più si sono distinti in questa giornata di Serie A: ce n'è per tutti i gusti.



Nella GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 19ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-2-3-1: