Roma-Frattesi, tutte le contropartite proposte all’Inter

non ha chiesto la cessione” ha detto Marotta nel pre partita di Venezia-Inter. Ed è vero, perché vorrebbe giocare di più ma non si è mai impuntato per lasciare l’Inter. Ha parlato più volte con Inzaghi del suo ruolo in squadra, e probabilmente l’allenatore gli avrà risposto come ha fatto con la stampa: “Davide per noi è un giocatore importante”. Oggi è un vice, l’alternativa. Più di Barella che di Mkhitaryan. Risultato:Nella stessa intervista, Marotta ha spiegato anche che “”. Davide per ora ne ha parlato più approfonditamente con il suo agente, che nelle scorse settimane ha avuto qualche contatto con la Roma.

- I giallorossi sono interessati a- il telefono del procuratore squillava anche quando erano già nella sede nerazzurra per firmare - il mercato di gennaio del Napoli però gira tutto intorno a Kvaratskhelia e prima bisognerà risolvere la sua situazione.

- La Roma, invece, al netto degli altri obiettivi, è focalizzata sul profilo di Frattesi: la richiesta dell’Inter ha spiazzato i giallorossi, la valutazione è di circa 40/45 milioni di euro che rappresenta una cifra irraggiungibile per i Friedkin, come ha spiegato anche Ranieri pubblicamente.. Per ora i giallorossi hanno proposto tre giocatori, ma al momento i profili non scaldano l’interesse dell’Inter.- Lorenzo Pellegrini è il nome che convince di più i nerazzurri e. Contratto in scadenza nel 2026 e ancora nessun incontro in programma per discutere del rinnovo, i nerazzurri monitorano la situazione alla finestra.

- È l’ultimo nome proposto in ordine di tempo: ha il contratto in scadenza a giugno e per questo la Roma sta provando a inserirlo nell’affare cercando di evitare di perderlo a zero a fine stagione (al momento non ci sono i presupposti per il rinnovo).- L’altro nome messo sul piatto dal ds giallorosso Ghisolfi è quello di Bryan Cristante, che con l’arrivo di Ranieri ha perso il posto da titolare (Koné-Paredes è la coppia scelta dall’allenatore) e potrebbe partire nel mercato di gennaio.

- In generale, però, l’Inter ha fatto sapere di non volere contropartite tecniche; nessun giocatore nell’affare: per Frattesi serve solo cash, altrimenti rimane. E, a oggi, la strada più probabile è quella di una permanenza fino a giugno. Poi si vedrà.