Torino, accordo con la Stella Rossa per Radonjic: corsa contro il tempo per la lista Champions contro Inter e Milan

e, nonostante i club italiani abbiano già concluso il proprio mercato in entrata ci sono tanti giocatori che ancora possono lasciare il nostro campionato soprattutto fra coloro che al gong del mercato italiano sono rimasti in bilico o addirittura fuori rosa. E così in casa Torino questi sono i giorni di Nemanja Radonjic.Il fantasista serbo classe 1996 già dalla scorsa stagione è finito, per sua volontà o colpa, fuori dalle rotazioni di Juric prima e Vanoli ora. Il suo addio doveva concretizzarsi nel corso dell'estate, ma nessuno ha affondato il colpo con insistenza. In queste ore sono stati proficui i contatti con la Stella Rossa, club in cui ha già militato nella stagione 2017-18 e che sta trattando con il club granata.

Secondo quanto riportato da Relevo in Spagna le due società in queste ore hanno trovato un principio di accordo perdel suo contratto in maglia granata. Ora la palla passa al giocatore che dovrà dare il suo assenso al trasferimento e a un contratto con scadenzaLa Stella Rossa si è qualificata alla fase a girone unico della Champions League e per Radonjic è corsa contro il tempo per l'inserimento nella celebre lista Uefa che dovrà essere consegnata entro stasera. La Stella Rossa è una delle avversarie che dovranno affrontare sia l'Inter, per la seconda giornata l'1 ottobre a San Siro, che il Milan, sempre a Milano per la sesta giornata l'11 dicembre. Se si riuscisse a chiudere l'acquisto entro oggi allora Radonjic potrebbe essere aggiunto alla lista a disposizione per la Champions.