Torino, Beto è vicino: le cifre e la formula con cui si tratta con l'Everton

Una mano all’asfittico attacco delpuò arrivare dall’Inghilterra. I granata infatti sono vicini a, ormai un separato in casa. L’avventura a Liverpool dell’ex Udinese è stata – ormai si può dirlo – un fiasco.Beto è sempre stata una riserva dinon ha mai trovato continuità e, di conseguenza, ha trovato poche volte la rete. In questa stagione, il contatore è fermo aIn Premier, soprattutto, si è trattato solo di spezzoni, troppo poco per un attaccante con la smania di mangiarsi il campo come lui e che, finora, ha dovuto mordere il freno.

Beto spinge per tornare in Italia dove ha brillato e vuole rilanciarsi con il Torino che, orfano di, necessita proprio di un giocatore come lui. Le volontà, insomma, collimano ma c’è da trovare anche la quadra economica. Ihanno preso di recente in mano i Toffees e ora si preparano a un mercato di cambiamenti, tra gennaio e in vista poi di giugno. Per questo motivo la formula giusta per andare a dama con il Toro potrebbe essere imbastireGli inglesi sarebbero disposti a fissare. L’obiettivo è arrivare a quella fatidicaper cui il portoghese sarebbe ben volentieri accompagnato alla porta. Anche con Seaninfatti Beto non si è rilanciato e potrebbe farlo tornando sui suoi passi. Il ds, di recente confermato alla scrivania torinista, studia l’affondo giusto e prepara l’offerta che non dovrebbe discostarsi troppo dalle richieste inglesi. Con l’ideache si fa sempre più concreta, il mercato di gennaio potrebbe davvero mettere il turbo alla squadra di Vanoli.