Torino, blitz a Londra per Casadei: parti vicine, cosa manca per chiudere

Nel corso degli scorsi giorni, come raccontato da Calciomercato.com, vi avevamo anticipato come(più una percentuale sulla rivendita pari al 30/40%). Un’offerta importante che ha avvicinato sensibilmente le parti.Ed ecco che un altro fattore ha permesso alla trattativa di fare un passo in avanti in più: come riportato da Sky Sport,- che non hanno ancora definitivamente accettato la proposta del Toro -. Il direttore sportivo Davide Vagnati ha già avuto un colloquio diretto con il calciatore che ha dato totale apertura al rientro in Italia e a sposare la causa del Torino. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, ma c’è ottimismo per la fumata bianca.

Nella sua esperienza in Inghilterra, Casadei non ha mai trovato spazio nell’attuale di stagione in Premier League. Infatti, ha collezionato solo 6 presenze tra Conference League e coppa di lega con la squadra di Enzo Maresca. In passato, ha vissuto due prestiti in Championship fra Reading e Leicester.