Sono tre i giocatori in diffida in Torino-Cagliari, tutti calciatori della formazione granata. A dover prestare particolarmente attenzione a non ricevere cartellini gialli sono Koffi Djidji, Ola Aina e Alessandro Buongiorno.



Dei tre, l'unico a essere stato schierato nella formazione titolare è Djidji, gli altri due, Aina e Buongiorno, partono invece dalla panchina. Nel Cagliari, invece, non c'è nessun giocatore in diffida.