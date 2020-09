Il Torino non molla la presa su Joao Pedro. Nonostante le richieste del Cagliari per il cartellino del brasiliano (20 milioni di euro) siano ritenute eccessive dal presidente Urbano Cairo, la società granata cercherà di trovare un accordo per l'attaccante.



Per questo motivo sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni tra i dirigenti delle due società: l'obiettivo del dt Davide Vagnati è quello di riuscire a inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica per far abbassare il costo di Joao Pedro.