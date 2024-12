Getty Images

Il presidente del, dopo la vittoria della sua squadra nella gara di ieri contro l'è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Deejay. Per prima cosa ha parlato della possibile cessione del club: "A settembre 2025 farei 20 anni. Se il 2 settembre sarò presidente saranno vent’anni da presidente del Torino., sono molto legato per la passione. Poi ho detto che. Solo una volta ho messo in vendita il club, in Serie B, ma non arrivò nessuno. Non voglio rimanere a tutti i costi, ma al momento non è venuto nessuno. La? È una",

Sulla contestazione dei tifosi ha aggiunto: "Sono molto dispiaciuto, non mi fa piacere, ma l'ho già affrontata in passato. Sono passato da essere santo a protestato, ma so qual è la mia responsabilità per il Toro e per i tifosi.Sono stato vicino al mister e alla squadra più volte: è una responsabilità quella di far bene, indipendentemente dalle proteste. Le hanno vissute tutti: anche Berlusconi quando ha smesso di vincere".A Cairo è stato poi ricordato il pessimo score nei derby: solo una vittoria su trentuno giocati da quando è presidente. "Abbiamo avuto un po' di sfortuna nei derby, ho visto di recente un video su YouTube su tutti".

Sulle strutture del Torino: "Ai tempi di Borsano o Calleri vendettero la sede, adesso abbiamo una sede di buon livello, l'abbiamo cambiata da poco. Per quel che riguarda le strutture, Comi mi ha detto che il Torino non ha mai auto strutture così buone come negli ultimi anni. Nel 2005 mi sono subito messo in pista affinché ilvenisse ricostruito. Ilè in costruzione e tra luglio e agosto sarà assolutamente pronto, è un bellissimo centro sportivo con quattro campi".Infine, sul rapporto con i tifosi Cairo ha aggiunto: "Io credo che il rapporto con i tifosi sia recuperabile., ieri si sono visti bei segnali ma gli interventi ci saranno. I rapporti poi sono legati anche ai risultati sportivi, quest'ano o eravamo partiti bene, poi abbiamo perso un po' troppe partite, però ho visto anche ieri un gruppo voglioso di far bene, un mister caricatissimo, direi che tutti va nella direzione giusta".