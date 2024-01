Torino, Cairo dice no a Colombo

Il Milan, per cercare di convincere il Torino a cedere Alessandro Buongiorno, ha provato a inserire come contropartita tecnica nell'affare Lorenzo Colombo, attaccante cresciuto proprio nel club rossonero e ora in prestito al Monza.



Colombo non è però un giocatore che al momento interessa alla società granata e Urbano Cairo lo ha fatto sapere alla società rossonera.