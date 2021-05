Dopo la salvezza acquisita dal suo Torino con il pareggio sul campo della Lazio, Urbano Cairo ha preso la prima decisione riguardante il futuro del suo club: Davide Vagnati è confermato nel ruolo di direttore tecnico.



Nonostante la stagione fallimentare e il mercato estivo completamente sbagliato, il presidente granata ha confermato la fiducia al direttore tecnico che avrà ora il compito di rifondare il Torino per evitare, in futuro, altre stagioni così tanto tribolate come le ultime due.