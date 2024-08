Torino, cambiano i piani per la difesa: può arrivare un centrale in più

Getty Images

Potrebbero essere tre, e non solamente due, i rinforzi in difesa in arrivo alin questi ultimi giorni di calciomercato. Detto della trattativa perche è sempre più vicino a lasciare l'per trasferirsi in granata (si lavora a un trasferimento a titolo definitivo del difensore per una cifra intorno ai 6 milioni di euro),è al lavoro anche per portare alla corte dun centrale di piede mancino che possa prendere il posto lasciato libero dae contendere adil ruolo da titolare.

L'obiettivo numero uno è, centrale svizzero di proprietà delcon cui da tempo è in piedi una trattativa. Le parti, nelle scorse settimane, erano vicine a un accordo, ma la società svizzera ha provato ad alzare il prezzo e l'affare è stato congelato. Il Torino non ha però mollato il giocatore e nelle prossime ore Vagnati proverà a riallacciare i rapporti. L'alternativa èdel, giocatore che Vanoli conosce bene avendolo allenato due anni fa al Venezia.Come detto in precedenza, potrebbe però arrivare anche un terzo difensore centrale, questo perché Saba Sazonov è in trattativa con l'Empoli (si lavora per un prestito con diritto di riscatto in favore dei toscani) e Alessandro Dellavalle potrebbe essere ceduto, sempre in prestito, al Pisa per poter giocare con maggiore continuità e fare esperienza. Vagnati sta tenendo vive le trattative con l'per Z, ilpere laper