Getty Images

Torino, Cairo: "La contestazione? Grande amarezza..."

un' ora fa

1

Tra le sorprese di questo inizio campionato c'è sicuramente il Torino. La squadra di Vanoli è nel folto gruppo delle prime in classifica dopo il pareggio con il Milan e la vittoria sull'Atalanta, nonostante la contestazione scoppiata dopo la cessione di Bellanova e concretizzatasi prima della gara contro i nerazzurri, all'esterno dello stadio.



Bersaglio numero uno il presidente Urbano Cairo che poi dopo la vittoria ha commentato l'accaduto su Instagram. "Felice per la vittoria di ieri. Complimenti ai ragazzi e al mister Vanoli per la grande partita! Grande amarezza per la contestazione. Sempre forza Toro", questo il messaggio pubblicato dal patron granata.