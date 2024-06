Torino su McKenna: chi è il difensore del Copenhagen a Euro 2024 con la Scozia

Getty Images

Buongiorno resterà o no al Torino? La domanda, dopo che nell'estate del 2023 il difensore ha detto no all'Atalanta, la domanda si ripropone nel 2024, con l'interesse del Napoli di Conte che si fa opprimente per i tifosi granata. Nel frattempo, il ds Vagnati ha messo gli occhi su un possibile innesto nel reparto arretrato: si tratta di, difensore centrale scozzese che gioca in Danimarca, nel(in prestito dal Nottingham Forest), e che fa parte della selezione che aprirà gli Europei 2024 contro i padroni di casa della Germania.Classe 1996, di Kirremiur, McKenna è un centrale di piede mancino cresciuto nell', storico club scozzese, che ne ha seguito lo sviluppo con qualche prestito fino al 2020-21, stagione del suo passaggio in Inghilterra al. A gennaio di quest'anno è passato in prestito al, giusto in tempo per affrontare il Manchester City ed Erling Haaland agli ottavi di finale di Champions League. Il 2023/24 di McKenna parla di 21 presenze in tutte le competizioni.

Siamo ai primi contatti: il Torino ha operato un sondaggio esplorativo per capire quali siano i margini di manovra con il giocatore, che in assenza di novità sarà libero di firmare con chi vuole a partire