Torino, come stanno Coco e Vojvoda

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di due pilastri del Torino: trattasi diche hanno accusati due distinti problemi muscolari.“Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.Esami anche per Saul Coco: per il difensore sovraccarico muscolare al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno”.

non dovrebbe recuperare in vista della prossima sfida (contro il Verona, questo venerdì), ma sarà a disposizione per il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia contro l'Empoli. Due settimane fuori, invece,, recuperabile per la partita di San Siro contro l'Inter del 5 ottobre.