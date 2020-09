Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Nella sessione mattutina, Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi che hanno dapprima lavorato in palestra e poi svolto un programma tattico.



Nel pomeriggio, seduta tecnica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti, con tempo ridotto. Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez hanno confermato l’interessamento distrattivo al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Domani per Belotti e compagni allenamento pomeridiano.