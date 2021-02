Non è certo un mistero che tra la tifoseria dele il presidentesi sia creata una frattura difficilmente risanabile. Da diverso tempo il patron granata è contestato in vari modi: dalle inserzioni sui giornali acquistate per invitare qualche imprenditore a farsi avanti per rilevare la società agli striscioni sparsi per la città.E nuovi striscioni sono stati appesi all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino anche nei minuti precedenti all'inizio di: ​"", "". E ancora: "", "La tua massima aspirazione evitar la retrocessione", "1906-2005 anni di storia. 2005-2020 anni di nulla".Tra gli striscioni ce n'è anche uno che recita: "". Un chiaro riferimento al centro sportivo Robaldo, quello che dovrebbe essere il quartier generale del Settore giovanile granata ma, a distanza di 5 anni dal bando per l'assegnazione dell'impianto vinto dal Torino, i lavori non sono nemmeno iniziati.