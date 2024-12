Getty Images

Torino, continua la contestazione contro Cairo: uscita anticipata e cori fuori dallo stadio

un' ora fa



Continuano a farsi sentire i tifosi del Torino con la loro contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo, invitato a più riprese a cedere la società. Dopo aver cominciato la partita contro il Bologna nel segno della polemica, i sostenitori del Toro hanno anche abbandonato in anticipo di cinque minuti lo stadio Olimpico, quando già il Bologna stava conducendo 2-0.



La contestazione contro Cairo prosegue anche all'esterno dell'impianto dopo la partita, con tanti cori rivolti in direzione del vertice della società. Presenti anche alcuni agenti di polizia in tenuta antisommossa.