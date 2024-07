Torino-Cremonese 1-2: il tabellino

Getty Images

Marcatori: 11' p.t. Vasquez (C); 3' s.t. Zapata (T); 10' t.t. Antov (C)Torino primo tempo (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova (st 1' Dembelé), Tameze, Ricci, Ilic (st 1' Horvath), Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli.Torino tempo tempo (3-5-2): Popa (qt 1' Paleari); Dellavalle, Sazonov, Balcot; Dembelé (qt 1' Bayeye), Horvath (qt 1' Dalla Vecchia), Linetty, Ilkham, Njie; Karamoh, Pellegri (qt 1' Casali). All. Vanoli.Cremonese primo tempo (4-2-3-1): Fulignati; Ghiglione (st 13' Triacca), Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Majer, Castagnetti; Vandeputte, Vazsquez, Johnsen; Tsadjout. All. Stroppa.

Cremonese terzo tempo (4-2-3-1): Saro; Triacca (tt 13' Moretti), Antov, Prendi, Quagliata; Collocolo, Pickel; Zanimacchia, Falletti, Buonaiuto; Stuckler (qt 1' Milanese). A disp. Lordkipanidze. All. Stroppa.Arbitro: Bonacina