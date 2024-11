Torino, derby decisivo per Vanoli: se salta c’è Mazzarri, contatti in corso

Getty Images

Una prima parte di stagione dai due volti. Il crocevia il 24 settembre. L’avvio con sei risultati utili di fila tra campionato e Coppa Italia. Poi il ko in casa proprio in coppa, contro l’Empoli, a cambiare il trend. Da lì in avantie il solo successo di misura contro il Como in casa a tamponare una situazione oggettivamente complicata.. La formazione granata è scivolata al decimo posto e sembra essere entrata in un tunnel senza via d’uscita. All’orizzonte c’è il derby contro la

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, i granata hanno conquistato appena 3 punti sui 18 a disposizione in campionato. Una trend nettamente negativo che ha messo in bilico la posizione del tecnico varesino.Nelle ultime ore ci sono statie il suo entourage. Il tecnico di San Vincenzo èe rimettersi in gioco dopo l’avventura bis al Napoli della passata stagione. Il 63enne èPer Mazzarri si tratterebbe di un ritorno sulla panchina granata dopo l’esperienza

Nei giorni scorsi, la contestazione in atto da mesi da parte dei tifosi granata ha assunto contorni macabri. All’esterno del quartier generale granata stato espostae messaggi inquietanti nei suoi confronti. Un episodio sul quale sta indagando la Digos.