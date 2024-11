Torino, le pagelle di CM: Pedersen il migliore, che dormita Maripan

AFP via Getty Images

: buona la prova del difensore polacco che riesce a limitare Sottil. Viene anche molto coinvolto nella manovra quando il Torino è in possesso del pallone.: grave l’errore che commette a fine primo tempo, quando si addormenta sul lancio lungo di Ranieri e consente di Kean portare in vantaggio la Fiorentina. Rovina così la sua prestazione e rende complicata la domenica del Torino.Vanoli lo preferisce a Masina nel ruolo di braccetto di sinistra della difesa a tre. Il numero 23 granata è autore di una prestazione positiva, si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto senza mai farsi superare dagli avversari.

spinge molto sulla fascia destra e riesce anche ad arrivare più volte sul fondo e a mettere cross interessanti nell’area di rigore avversaria. È sfortunato nel secondo tempo quando colpisce il palo. Quest’oggi è uno dei più positivi in casa Torino.tocca molti palloni e nel secondo tempo va anche alla conclusione dal limite ma non riesce mai a trovare la giocata di qualità in mezzo al campo, né un passaggio filtrante, tantomeno un’idea che possa creare qualche problema alla difesa della Fiorentina.(Dal 33’ s.t.

torna nel suo ruolo di regista davanti alla difesa ma non riesce a illuminare il gioco del Torino come dovrebbe. Si limita a tocchi per lo più in orizzontale, senza mai cercare la giocata più coraggiosa.(Dal 33’ s.t.: fatica in mezzo al campo contro i centrocampisti viola. L’unica nota positiva della sua partita è la conclusione che termina alta a inizio secondo tempo. Troppo poco.(Dal 19’ s.t.subito dopo il suo ingresso in campo riceve un giallo)non lo si vede praticamente mai nella metà campo avversaria. Si limita alla fase difensiva, riuscendo anche a limitare bene gli avversari. Ma è decisamente troppo poco.

(Dal 19’ s.t.fa meglio del compagno che sostituisce): la sua partita dura poco più di un quarto d’ora, poi è costretto a uscire per un problema muscolare, non prima di essersi reso autore di una buona iniziativa personale.(Dal 17’ p.t.stavolta neppure Njie riesce a dare la scossa sperata anche se, va detto, di palloni nei pressi dell’area di rigore ne riceve pochi)a inizio secondo tempo fa venire i brividi a De Gea con una rovesciata che termina alta non di molto. Questo però è l’unico squillo della sua partita: per il resto del tempo lo si vede pochissimo.

: il suo Torino appare più attento in fase difensiva (anche viene punti da una dormita di Maripan a fine primo tempo) ma anche con poche idee in quella offensiva e ala fine arriva la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate di campionato.