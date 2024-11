Torino, doppia tegola: si infortunano Ilic e Ricci, le condizioni

33 minuti fa



Doppia tegola per il Torino. Durante la gara contro la Juventus, valida per il dodicesimo turno di Serie A, la squadra di Vanoli ha dovuto fare a meno di ben due centrocampisti titolari nel consueto undici granata.



Prima Ilic, poi Ricci hanno dovuto abbondonare la contesa per problemi fisici. Il primo è uscito all’intervallo, lasciando spazio a Gineitis, il secondo all’ora di gioco dopo aver accusato un paio di stop durante il match che l’hanno costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Njie. Da valutare le loro condizioni. L’italiano è stato anche inserito nella lista dei convocati da Spalletti per gli impegni di Nations League dove l’Italia se la vedrà con Belgio e Francia.