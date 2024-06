Torino, è fatta per Vanoli: ecco quanto verserà al Venezia

Erano le ultime due panchine a dover trovare un occupante in queste frenetiche settimane che, gradualmente, hanno portato le 20 partecipanti alla Serie A 2024/2025 ad individuare il loro nuovo allenatore o a confermare chi era già presente nella passata stagione., l’una legata all’altra perché la risoluzione della situazione di- scelto da tempo dai granata come l’erede di Ivan Juric - permetterà alla formazione lagunare di procedere con le sue strategie.Dopo settimane di trattative e di empasse sull’asse Torino-Venezia,e iniziare la sua prossima avventura. Secondo quanto riferisce l’Ansa,, una cifra leggermente inferiore al milione di euro di clausola presente nell’accordo tra il tecnico varesino e il Venezia.La giornata di oggi dovrebbe essere quella della definizione dell’accordo, che condurrà alla firma di Vanoli di un contratto di durata biennale (con opzione per un’ulteriore stagione) col Torino e alla comunicazione ufficiale. Dal canto suo,che nei giorni scorsi ha perfezionato l’interruzione del suo rapporto col Frosinone al termine di una stagione conclusasi con la retrocessione in Serie B.