Venezia, Di Francesco a un passo: tutti i dettagli

Getty Images

: il tecnico ha infatti scelto il, neo promosso in Serie A, per ripartire dopo l’amara delusione vissuta a Frosinone. Reduce dalla retrocessione in Serie B con la squadra ciociara, per Di Francesco c'è subito l'opportunità di misurarsi nuovamente con la massima serie della piramide del calcio italiano., ex tra le altre di Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari e Verona,: si stanno definendo gli ultimi dettagli, prima che l’ex Roma possa mettere la propria firma, nero su bianco, sull’accordo biennale con la società lagunare. Sarà il tecnico abruzzese, dunque, a prendere il posto di Paolo Vanoli – destinato al Torino, una volta risolta la questione clausola - sulla panchina del club arancioneroverde.

Di Francesco ha trascorso l'ultima stagione sulla panchina del Frosinone; dopo una buona prima parte, i giallazzurri sono sprofondati in zona retrocessione e all'ultima giornata hanno dovuto salutare la categoria, a causa della sconfitta dello Stirpe contro l'Udinese.