Calciomercato.com

Torino, ecco la nuova maglia

48 minuti fa



Il Torino ha presentato la maglia della nuova stagione, ancora una volta realizzata da Joma (negli scorsi mesi la società granata ha annunciato il rinnovo del contratto con l'azienda di abbigliamento sportivo spagnola). La nuova divisa nei dettagli richiama la Mole Antonelliana, il monumento simbolo della città ma da segnalare anche i richiami al DNA sui numeri. "DNA granata" è lo slogan utilizzato anche per la campagna abbonamenti.



A presentare la nuova maglia presso il Torino FC Store de La Rinascente è stato Nikola Vlasic, uno dei giocatori più importanti del Torino che in questa stagione ha anche cambiato numero di maglia lasciando il 16, che ha indossato negli ultimi due anni, per il 10, rimasto libero considerato che Radonjic è ormai fuori squadra.