da questa mattina è ufficialmente un nuovo calciatore del. L'attaccante però non è ancora arrivato a Pinzolo, dove la squadra granata da diversi giorni si sta allenando. Il motivo della sua assenza è burocratico: l'attaccante essendo di nazionalità scozzese è extracomunitario ed è quindi dovuto tornare in Inghilterra per sbrigare alcune pratiche per ottenere il permesso di soggiorno. Se non ci dovessero essere intoppi, arriverà a Pinzolo tra giovedì e venerdì, poi potrà iniziare a lavorare agli ordini di Paolo Vanoli e conoscere i nuovi compagni di squadra.

Adams in questa sua esperienza al Torino contenderà adil ruolo di titolare come punta al fianco di Duvan Zapata. Vanoli spera di poterlo avere a disposizione al più presto per avere un'alternativa in più tra cui scegliere in attacco. L'attaccante ha firmato un contratto di tre anni a 1,8 milioni di ingaggio a stagione.