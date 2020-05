Armando Izzo è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino la prossima estate: sulle tracce del difensore c'è soprattutto l'Inter. Antonio Conte allenerebbe volentieri il centrale in nerazzurro ma per convincere Urbano Cairo a cederlo serviranno diversi milioni.



Il presidente del Torino, infatti, per lasciar partire Izzo vorrebbe una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro: cifra che l'Inter potrebbe raggiungere inserendo nella trattativa qualche contropartita tecnica.