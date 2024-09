Torino, esami per Coco e Vojvoda: ecco come stanno e quanto stanno fermi

Getty Images

si sono sottoposti ai controlli necessari per determinare l'entità dei rispettivi infortuni rimediati contro il Lecce. Il, attraverso i propri canali, ha comunicato quanto segue:"Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergimhanno evidenziato un’. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Esami anche per Saul: per il difensore. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno".

Vojvoda dovrebbe stare fermo per 10 giorni, al massimo intorno alle due settimane, saltando la partita contro il Verona e rimanendo da valutare per la successiva contro la Lazio. Per Coco, invece, qualche flebile speranza per la prossima, anche se è difficile, probabilmente non verranno corsi rischi.