Torino, fatta per il nuovo attaccante: Che Adams arriva a parametro zero

51 minuti fa



Il Torino regala a Paolo Vanoli un nuovo innesto per l'attacco. E' fatta per l'arrivo del centravanti scozzese Che Adams, che arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Southampton. Il direttore tecnico del Toro ha, quindi, trovato l'accordo con l'entourage del giocatore classe 1996, che si unirà presto al club di Urbano Cairo.



Nella stagione che si è conclusa, l'attaccante scozzese ha collezionato 40 presenze in campionato, mettendo a segno 15 reti. Cinque, invece, le presenze nelle coppe, condite da 2 goal. Dopo Coco e Paleari, quindi, il Toro potrà contare anche su un nuovo attaccante in vista dell'inizio della nuova stagione.